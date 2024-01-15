Рязанская полиция выпустила предупреждение для водителей из-за резкого изменения погоды

Напомним, в Рязанской области в понедельник, 15 января, ожидается снег и до -2 градусов.

Рязанская ГИБДД выпустила предупреждение для водителей из-за изменения погоды. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — указано в публикации.

Напомним, в Рязанской области 15 января ожидается снег и до -2 градусов.