Рязанец пожаловался на узкую дорогу на улице Сельских строителей

По ней сложно ездить на машинах.

Житель Рязани заявил о слишком узкой дороге на улице Сельских строителей. Пост выложен в Telegram-канале «Rzn_Life».

"Хочу обратиться к Благоустройству города. Обратите, пожалуйста, внимание на район Недостоево, улицу Сельских строителей. Дорога очень узкая. Две машины навстречу еле проезжают, а если два автобуса, то вообще не могут проехать. Почистить можно немного? На конечной тоже автобусы не могут развернуться, а маршрутов много ходит", — пожаловался рязанец.