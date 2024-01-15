Рязанцы заняли первые места на международном танцевальном конкурсе в Сочи

Соревновались 15 коллективов.

Рязанский коллектив «А 13» занял два первых места на международном танцевальном конкурсе «Надежды Мира». Он проходил в Сочи с 6 по 10 января. В конкурсе соревновались 15 коллективов.

Рязанская команда стала лучшей в номинации «Хореография». Также первое место судьи отдали дуэту коллектива: Елизавете Акуловой и Софьи Толмачевой. Они представили два номера «Я ценю свое время» и «Помни меня».

Танцевальному конкурсу «Надежды Мира» более 20 лет. Коллективы традиционно представляют номера в разных стилях и направлениях: народный стилизованный танец, эстрадный танец, современный танец и уличные танцы.