Рязанцев приглашают на концерт оркестра «Sonorus», где исполнят саундтреки из фильма «Гарри Поттер»

Мероприятие состоится 23 февраля в 19:00 в МКЦ.

Рязанцев приглашают на концерт камерного оркестра «Sonorus», где исполнят симфонические саундтреки из фильма «Гарри Поттер». Мероприятие состоится 23 февраля в 19:00 в МКЦ.

Набор струнных, деревянных и медных духовых инструментов передадут атмосферу больших симфонических составов.

Гарри Поттер — величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали музыку Джона Уильямса. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают детей и взрослых по всему миру.

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