Рязань встала в десятибалльных пробках
На карте есть отметки о четырех ДТП.
Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Серьезно затруднен выезд из Песочни. В бордовый окрашены улицы Зубковой, Новоселов, Советской армии, Большая, Сережина Гора, Тимакова и Касимовское шоссе.
Стоит Восточная окружная от пересечения с Зубковой до платного путепровода.
Пробка на Проезде Яблочкова в центр.
В центре города постоять придется на Циолковского, Есенина, Каширина и Спортивной.
Проехать сложно по Московскому, Солотчинскому и Куйбышевскому шоссе.
На карте есть отметки о четырех ДТП.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.