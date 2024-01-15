Рязань встала в десятибалльных пробках

На карте есть отметки о четырех ДТП.

Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезно затруднен выезд из Песочни. В бордовый окрашены улицы Зубковой, Новоселов, Советской армии, Большая, Сережина Гора, Тимакова и Касимовское шоссе.

Стоит Восточная окружная от пересечения с Зубковой до платного путепровода.

Пробка на Проезде Яблочкова в центр.

В центре города постоять придется на Циолковского, Есенина, Каширина и Спортивной.

Проехать сложно по Московскому, Солотчинскому и Куйбышевскому шоссе.

На карте есть отметки о четырех ДТП.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.