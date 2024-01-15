Россия и Иран подпишут межгосударственный договор

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.

Россия и Иран подпишут межгосударственный договор. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Глава министерства Сергей Шойгу провел в понедельник, 15 января, телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.

«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — указано в сообщении.

Состоявшийся телефонный разговор прошел в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между двумя государствами, отмечает Минобороны РФ.