Россия и Иран подпишут межгосударственный договор. Об этом сообщило
Глава министерства Сергей Шойгу провел в понедельник, 15 января, телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.
«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — указано в сообщении.
Состоявшийся телефонный разговор прошел в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между двумя государствами, отмечает Минобороны РФ.