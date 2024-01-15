Путину предложили перенести столицу России

Для сбалансированного развития европейской и азиатской частей России.

Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев отправил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением о переносе столицы России. Об этом пишет Sakhalife .

По мнению историка, столицу нужно перенести в Иркутск, потому что это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства страны, а также ускорит социально-экономическое развитие государства за счет приближения к Азиатско-Тихоокеанскому региону и будет содействовать укреплению и развитию Евразийского экономического союза в новою мощную союзную евразийскую державу.

Николаев отметил, что Иркутск являлся не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров доисторической Тартарии.