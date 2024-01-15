Путин заявил об укреплении соцгарантий для участников СВО

Президент России Владимир Путин назвал ключевым приоритетом поддержку вернувшихся участников спецоперации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
На форуме ветеранов специальной военной операции (СВО) «Вместе победим» Путин сказал о необходимости укрепления соцгарантий для бойцов СВО и создания условий для того, чтобы они смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах.
«Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ. И, конечно, ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», — говорит Путин.