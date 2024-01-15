Путин призвал поддерживать семьи погибших героев СВО

«Наша общая задача — поддерживать семьи боевых товарищей, укреплять систему социальных гарантий», — сказал он.

Путин призвал поддерживать семьи погибших героев СВО. Об этом президент России сообщил во время форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим», пишет РИА Новости.

«Наша общая задача — поддерживать семьи боевых товарищей, укреплять систему социальных гарантий», — сказал он.

Кроме того, президент отметил важность развития ветеранского движения, которое объединяет неравнодушных людей — «настоящих патриотов во всех регионах России».

Путин также подчеркнул значимость участия ветеранов в воспитании молодого поколения и в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов.