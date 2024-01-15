Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии

В доход государства в таких случаях могут быть обращены орудия совершения преступления и оборудование, которое принадлежит осужденному: например, компьютер, планшет или мобильный телефон.

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии. Об этом сообщает RTVI.

В сообщении отметили, что правительственная комиссия поддержала конфискацию имущества у осужденных за фейки об армии и публичные призывы к дезертирству.

В доход государства в таких случаях могут быть обращены орудия совершения преступления и оборудование, которое принадлежит осужденному: например, компьютер, планшет или мобильный телефон.