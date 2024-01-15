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Посетителей павильона «Роснефти» на выставке «Россия» познакомили с культурой Рязанской области

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» состоялся День Рязанской области. Посетителям экспозиции представили яркую культурно-развлекательную программу.

Гостям рассказали о работе и планах по развитию Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая представляет «Роснефть» в регионе присутствия, а также провели квиз на знание истории завода.

Известный в регионе журналист Иван Назаров и директор Окского заповедника Юрий Маркин рассказали об уникальной природе и лесных обитателях Рязанской области. Иван Назаров написал сотни статей о природе Мещёрского края и почти десяток книг на эту тему издать помог нефтезавод. Для посетителей выступил коллектив народного театра танца «Огни» — обладателя гран-при международного фестиваля-конкурса «Радуга талантов». Свой репертуар представил ансамбль Десантного училища «Крылатая пехота». Театр кукол показал юным зрителям новогодний спектакль «Теремок».

Посетители павильона на мастер-классах смогли заняться росписью игрушек, созданием новогодних открыток, а также приготовить традиционный рязанский калинник. Гости павильона поучаствовали в конкурсе на полет на воздушном шаре. Победитель сможет облететь на шаре уникальные окские ландшафты в ходе фестиваля «Небо России».

Международная выставка-форум «Россия» проводится на территории московской ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Она создана по указу президента Владимира Путина.