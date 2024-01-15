Полицейские задержали рязанца, который пытался убить жену

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали рязанца, который пытался убить жену. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В субботу, 13 января, экипаж ППС получил указание проверить информацию о семейном конфликте в квартире дома на Московском шоссе. Позвонившая в полицию женщина попросила защиты от впавшего в агрессию мужа.

Женщина пояснила, что ее нетрезвый 44-летний супруг в ходе бытового конфликта начал ее душить, высказывая угрозы убийством.

Мужчина испугался приезда полиции и несколько минут назад ушел в неизвестном направлении.

Правоохранители обнаружили злоумышленника в подъезде и задержали его.

Возбуждено уголовное дело.