Полицейские задержали рязанца, который пытался убить жену
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские задержали рязанца, который пытался убить жену. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
В субботу, 13 января, экипаж ППС получил указание проверить информацию о семейном конфликте в квартире дома на Московском шоссе. Позвонившая в полицию женщина попросила защиты от впавшего в агрессию мужа.
Женщина пояснила, что ее нетрезвый 44-летний супруг в ходе бытового конфликта начал ее душить, высказывая угрозы убийством.
Мужчина испугался приезда полиции и несколько минут назад ушел в неизвестном направлении.
Правоохранители обнаружили злоумышленника в подъезде и задержали его.
Возбуждено уголовное дело.