Полицейские задержали 37-летнего рязанца с наркотиками

У него нашли N-метилэфедрон массой 1,22 грамма.

В Рязани полицейские задержали 37-летнего мужчину, у которого с собой были наркотики. Об этом рассказала пресс-служба УМВД.

В одежде мужчины был сверток с порошкообразным веществом и приспособления для употребления наркотиков — трубка и шприц. Эксперты заключили, что изъятое является производным N-метилэфедрона массой 1,22 грамма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по за незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).