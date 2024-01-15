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Полицейские задержали 37-летнего рязанца с наркотиками
У него нашли N-метилэфедрон массой 1,22 грамма.

В Рязани полицейские задержали 37-летнего мужчину, у которого с собой были наркотики. Об этом рассказала пресс-служба УМВД.

В одежде мужчины был сверток с порошкообразным веществом и приспособления для употребления наркотиков — трубка и шприц. Эксперты заключили, что изъятое является производным N-метилэфедрона массой 1,22 грамма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по за незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).