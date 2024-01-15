«Почта России» выпустила упаковки с орнаментом рязанской вышивки

С рязанскими орнаментами вышли коробки для посылок, пластиковые и бумажные конверты.

«Почта России» выпустила упаковки с орнаментом рязанской вышивки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Образцы вышивки из коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника вошли в четвертую лимитированную серию упаковки «Почты России», посвященной сохранению культурного и природного наследия России.

С рязанскими орнаментами вышли коробки для посылок, пластиковые и бумажные конверты.