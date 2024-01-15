Песков назвал обычным разговором встречу по «формуле мира» в Давосе
Говорить о мирном урегулировании без России очень странно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла в разговоре о «формуле мира» Киева, который состоялся перед Международным экономическим форумом в Давосе. Об этом пишет РЕН.ТВ.
По его словам, говорить о мирном урегулировании без России очень странно.
«Это разговор ради разговора. Процесс не может быть направлен на достижения результата, потому что мы там не участвуем», — сказал Песков.