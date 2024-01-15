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Песков: для России предпочтительно решить конфликт на Украине переговорами
По словам представителя президента, в нынешних условиях Россия не может применить дипломатию из-за того, что Киев от переговоров отказался, а Запад не желает учитывать условия РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России самым предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине являются переговоры. Об этом пишет URA.ru.

По словам Пескова, в нынешних условиях Россия не может применить дипломатию из-за того, что Киев от переговоров отказался, а Запад не желает учитывать условия РФ. «Прежде всего, здесь следует не забывать, что Киев формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой. Абсурдная ситуация, вспоминая этот запрет. Для нас предпочтительно достигать наши задачи и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами», — сказал официальный представитель Кремля во время конференц-колла.

Песков отметил, что Владимир Путин неоднократно озвучивал позицию страны по мирным переговорам.