Осколки взорвавшейся бутылки пива воткнулись в шею девушки из Подмосковья

В Подмосковье взорвалась бутылка пива и воткнулась в горло девушки. Об этом сообщил Shot.

Девушка заверила, что безалкогольное пшеничное «Ясен Хмель» она купила в магазине у дома, принесла домой и поставила на полку на кухне. Через некоторое время решила выпить напиток. Начала открывать, как бутылка взорвалась. Осколки вонзились в шею, лицо и разлетелись по всей кухне.

Пострадавшая отметила, что связаться с производителем пива нереально, утверждает подписчица. На горячей линии томской компании KBREW срабатывает автоответчик.