Названа дата разрешения украинского конфликта

СВО закончится не раньше мая 2025 года.

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска считает, что украинский конфликт будет разрешен не раньше мая 2025 года. Об этом пишет «RT на русском».

В своем Telegram он прокомментировал Всемирный экономический форум в Давосе. Дерипаска напомнил, что главной темой мероприятия будут переговоры о мире на Ближнем Востоке и Украине.

Он добавил, что США будут представлять госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — написал бизнесмен.