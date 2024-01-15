На пожаре в Клепиковском районе погиб 63-летний мужчина

Пожар случился 15 января в поселке Тума в Клепиковском районе.

На пожаре в Клепиковском районе погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар случился 15 января в поселке Тума в Клепиковском районе. Горел жилой 4-х квартирный дом. Огнем повреждена комната.

Во время пожара погиб мужчина 1963 года рождения.

На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.