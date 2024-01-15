Минобороны России: за сутки ПВО сбила 25 украинских беспилотников
Российские войска уничтожили танк и три БМП, нанесли удары по украинским позициям в районе Вербового, Работино и Новопокровки.
За сутки ПВО сбила 25 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. ВС России отразили две атаки противника. ВСУ потеряли 580 боевиков.
Российские войска уничтожили танк и три БМП, нанесли удары по украинским позициям в районе Вербового, Работино и Новопокровки.
Поражена база горючего для украинской военной техники, сбили три ракеты «Точка-У».