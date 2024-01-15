Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на четырех улицах города

В ночь с 15 на 16 декабря в Рязани будут убирать снег с проезжей части на улицах Горького, Первомайский проспект, территория у вокзала «Рязань-2», Соборная.

Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на четырех улицах города. Обращение появилось на сайте ведомства.

В ночь с 15 на 16 декабря в Рязани будут убирать снег с проезжей части на улицах Горького, Первомайский проспект, территория у вокзала «Рязань-2», Соборная.

«Дирекция благоустройства обращается к автолюбителям с просьбой не парковать автомобили на указанных участках, чтобы не создавать помехи для работы спецтехники», — написали в обращении.

На подметание и обработку дорог общего пользования выйдут 17 комбинированных дорожных машин.