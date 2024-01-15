ГИБДД рекомендовала рязанцам воздержаться от поездок на транспорте из-за плохой погоды

Также в ГИБДД обратились к пешеходам и призвал их быть внимательными на дороге.

ГИБДД рекомендовала рязанцам воздержаться от поездок на транспорте из-за плохой погоды. Сообщение появилось в Telegram-канале регионального ведомства.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости, в связи с неблагоприятными погодными условиями», — написали в обращении.

Также в ГИБДД обратились к пешеходам и призвал их быть внимательными на дороге.

«Пешеходам следует также быть предельно внимательными — переходить дорогу только в разрешенных местах и делать это осмотрительно. В темное время суток обеспечить свою одежду световозвращающими элементами», — подчеркнули в сообщении.