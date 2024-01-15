Директору рязанской фирмы дали 120 тысяч рублей штрафа за налоговое преступление

В Рязани вынесли приговор директору компании в сфере грузоперевозок. Его обвинили в сокрытии средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в крупном размере (часть 1 статьи 199.2 УК РФ).

С июля 2022 года по сентябрь 2023 года руководитель фирмы, зная о наличии задолженности по налогам скрыл более пять миллионов рублей от уплаты налогов. Эти деньги он перечислил ряду юридических лиц в качестве уплаты лизинговых платежей в счет имеющейся задолженности.

На суде директор компании признал свою вину и в полном объеме возместил ущерб, причиненный бюджету России. В результате ему назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.