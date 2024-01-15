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Девять человек пострадали в ДТП в Тюменской области

Девять человек пострадали в ДТП в Тюменской области. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

Авария произошла в Заводоуковске.

Между собой столкнулись два автомобиля — Renault и Lada. Предварительно, водитель иномарки при обгоне выехала на встречную полосу.

По информации ведомства, 32-летняя водитель Renault перевозила на заднем сиденье четверых детей пяти, восьми, 11-ти и 12-ти лет. Пятилетний ребенок ехал без автокресла, он был пристегнут одним ремнем безопасности вместе с 11-летним братом.

Также в аварии пострадали 42-летняя водитель Lada, она госпитализирована с серьезной травмой, а также трое пассажиров этого автомобиля: 15-летняя девочка и подростки 17-ти и 19-ти лет.

Отмечается, что водителя Renault ранее привлекали к ответственности за нарушения правил перевозки детей.