Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-4°
Втр, 16
-2°
Срд, 17
-5°
ЦБ USD 88.13 -0.65 13/01
ЦБ EUR 96.75 -0.79 13/01
Нал. USD 90 / 91 15/01 14:15
Нал. EUR 99 / 97 15/01 14:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
2 365
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
7 096
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
8 988
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
8 878
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Депутат Милонов предложил запретить в России проведение вазэктомии
Парламентарий обратился к главе Минздрава.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России. Об этом сообщило издание RT.

Парламентарий обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Депутат связал это с существующей демографической проблемой. По словам Милонова, она требует комплексного подхода.

«К примеру, в нашей стране сохраняется медицинская услуга по добровольной стерилизации мужчин и женщин. Безусловно, доступ к ней несколько ограничен, однако нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твёрдых медицинских показаний к такой операции», — заявил парламентарий.

Милонов добавил, что стерилизация стала восприниматься как один из допустимых методов контрацепции.

«Прошу вас рассмотреть возможность изменения правил, регулирующих процедуру добровольной стерилизации граждан женского пола в части ее допустимости исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни. Что же касается мужской стерилизации (вазэктомии), то прошу вас рассмотреть возможность ее полного исключения из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории нашей страны», — подчеркивается в тексте обращения.