Депутат Милонов предложил запретить в России проведение вазэктомии

Парламентарий обратился к главе Минздрава.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России. Об этом сообщило издание RT .

Парламентарий обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Депутат связал это с существующей демографической проблемой. По словам Милонова, она требует комплексного подхода.

«К примеру, в нашей стране сохраняется медицинская услуга по добровольной стерилизации мужчин и женщин. Безусловно, доступ к ней несколько ограничен, однако нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твёрдых медицинских показаний к такой операции», — заявил парламентарий.

Милонов добавил, что стерилизация стала восприниматься как один из допустимых методов контрацепции.

«Прошу вас рассмотреть возможность изменения правил, регулирующих процедуру добровольной стерилизации граждан женского пола в части ее допустимости исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни. Что же касается мужской стерилизации (вазэктомии), то прошу вас рассмотреть возможность ее полного исключения из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории нашей страны», — подчеркивается в тексте обращения.