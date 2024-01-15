Bild: Германия готовится к военному столкновению НАТО и России

В публикации немецкого издания говорится, что эскалация конфликта якобы может начаться уже летом 2024 года, когда Украина «потерпит поражение из-за недостаточной помощи Запада».

Германия готовится к военному столкновению НАТО и России. Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на секретный документ Минобороны страны.

Уточняется, что, согласно сценарию оборонного ведомства Германии, это может произойти в 2025 году.

Авторы статьи отмечают, что главнокомандующий НАТО отдаст приказ в «день Х» о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг.

В публикации немецкого издания говорится, что эскалация конфликта якобы может начаться уже летом 2024 года, когда Украина «потерпит поражение из-за недостаточной помощи Запада».