Автодор опубликовал фотографии обновленной Северной окружной дороги в Рязани
Отмечается, что на объекте установили: современное освещение, два остановочных комплекса с видеонаблюдением, новый надземный пешеходный переход.
Автодор опубликовал фотографии обновленной Северной окружной дороги в Рязани. Снимки разместили в официальной группе учреждения «ВКонтакте».
Отмечается, что на объекте установили: современное освещение, два остановочных комплекса с видеонаблюдением, новый надземный пешеходный переход.
«Все это обеспечит комфорт и безопасность передвижения как для водителей, так и для пешеходов, — уточнили в посте.