Автодор опубликовал фотографии обновленной Северной окружной дороги в Рязани

Отмечается, что на объекте установили: современное освещение, два остановочных комплекса с видеонаблюдением, новый надземный пешеходный переход.

Автодор опубликовал фотографии обновленной Северной окружной дороги в Рязани. Снимки разместили в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

Отмечается, что на объекте установили: современное освещение, два остановочных комплекса с видеонаблюдением, новый надземный пешеходный переход.

«Все это обеспечит комфорт и безопасность передвижения как для водителей, так и для пешеходов, — уточнили в посте.