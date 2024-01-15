Австралия решила утилизировать вертолеты, которые просила Украина

Официальный запрос Украина делала 19 декабря.

Власти Австралии решила утилизировать вертолеты, которые просила Украина. Об этом сообщили в Telegram-канале «360tv».

19 декабря 2023 года Украина делала официальный запрос на вертолеты MRH-90 «Тайпан», у которых были задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией. Представитель украинской диаспоры в Сиднее Антон Богданович заявил, что у Украины «другая оценка риска» в связи с тем, что страна находится «в состоянии войны».

Несмотря на это Австрия не решилась передавать Киеву летающую технику. Ее уже начали разбирать на запчасти.