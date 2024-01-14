Жителей Украины призвали собирать беспилотники для ВСУ на дому

Украинцам предложили пройти курс по сборке беспилотника через Zoom.

Жителей Украины призвали собирать беспилотники для ВСУ на дому. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра цифровой трансформации страны Михаила Федорова.

«Создавайте FPV-дрон дома», — сказал Федоров, добавив, что «миллион FPV-дронов в год — это реалистичная цель».

По его словам, можно пройти курс по сборке беспилотника через Zoom.

Кроме того, Федоров сообщил, что жители уже предали ВСУ свыше 100 самодельных аппаратов, однако часть из них требует доработки.