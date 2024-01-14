Житель курского поселка Теткино пострадал из-за атаки беспилотников ВСУ
Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в воскресенье, 14 января.
Житель курского поселка Теткино пострадал из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом
«На поселок Теткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников», — написал Старовойт.
По словам губернатора, у пострадавшего осколочное ранение средней степени тяжести. Ему оказывается медпомощь.
Старовойт добавил, что в двух домах выбиты окна. Собственникам помогут с ремонтом.