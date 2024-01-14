В WhatsApp планируют изменить дизайн

Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) приступила к тестированию пользовательского интерфейса с обновленным графическим дизайном. Об этом 12 января в своем аккаунте в X (Twitter) сообщил дата-майнер Абхишек Ядав.

Ядав опубликовал скриншот стартового экрана WhatsApp с новым дизайном, включающим новый шрифт написания WhatsApp в верхнем левом углу экрана. Также изменится зеленый цвет будет немного светлее.

Когда новый дизайн появится в релизной версии приложения и как скоро его адаптируют для iOS — не сообщается.