В Воронежской области в ДТП пострадали четыре человека

В Воронежской области в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошел в Семилукском районе на восьмом километре автодороги «Курск-Воронеж-Семилуки». по предварительным данным, 62-летний местный житель на «Ладе Ларгус» ехал со стороны села Девица в сторону города Семилуки. Он не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Нива», за рулем которого находилась 61-летняя жительница областного центра.

В результате ДТП водитель автомашины «Лада Ларгус» и его 59-летняя пассажирка, а также водитель автомобиля «Шевроле Нива» и ее 52-летняя пассажирка пострадали. Их доставили в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

Сотрудниками полиции проводится проверка.

Фото: пресс-служба полиции Воронежской области