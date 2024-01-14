В Архангельской области три машины провалились под лед реки

В Северодвинске Архангельской области три машины провалились под лед реки. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба Северодвинска».

Инцидент произошел в субботу, 13 января. Спасатели получили сообщение о провалившемся автомобиле в районе реки Ягорки.

Выяснилось, что из-за треснувшего льда под водой оказались три машины.

«Спасатели огородили опасный участок. Пострадавших не обнаружено», — говорится в сообщении службы.

На опубликованном видео с места происшествия видно, что под лед ушли микроавтобус УАЗ, внедорожник, а также легковушка. Все машины затонули недалеко от берега.

Причина выезда автомобилей на лед не указывается.

Фото и видео: «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» во «ВКонтакте»