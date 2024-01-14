В Рязанской области горел дом
Пожар произошел в субботу, 13 января.
В Рязанской области в субботу, 13 января, горел дом. Сообщение о возгорании поступило в 18:10. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар случился в одноэтажном доме на улице Колхозной в селе Пулково Рязанского района. Возгорание произошло на площади 48 квадратных километров.
Локализовали пожар в 19.16, а ликвидировали — в 19:33. В тушении участвовало 15 человек и пять единиц техники.
Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливается.