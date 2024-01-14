В Полянах выставили на продажу здание пожарной части за 16 миллионов рублей
Здание находится на улице Озерной, дом № 9. Его площадь составляет 180 квадратных метров
В селе Поляны Рязанского района выставили на продажу пожарную часть за 16 миллионов рублей. Объявление
Здание находится на улице Озерной, дом № 9. Его площадь составляет 180 квадратных метров, территория вокруг — 20 соток.
«Учаcтoк пpaвильнoй квадpaтной фopмы, удaчное меcтoрaсположениe, центp села Поляны, круглoгодичные удoбные пoдъездные пути», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в помещении проведена горячая и холодная вода, а также есть центральное отопление, канализация и электричество. В здании четырехметровые полотки, три комнаты высотой 2,7 метра.
«Подходит под любой вид деятельности», — говорится в объявлении.
Фото: сайт «Авито»