В Полянах выставили на продажу здание пожарной части за 16 миллионов рублей

Здание находится на улице Озерной, дом № 9. Его площадь составляет 180 квадратных метров

В селе Поляны Рязанского района выставили на продажу пожарную часть за 16 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

Здание находится на улице Озерной, дом № 9. Его площадь составляет 180 квадратных метров, территория вокруг — 20 соток.

«Учаcтoк пpaвильнoй квадpaтной фopмы, удaчное меcтoрaсположениe, центp села Поляны, круглoгодичные удoбные пoдъездные пути», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении проведена горячая и холодная вода, а также есть центральное отопление, канализация и электричество. В здании четырехметровые полотки, три комнаты высотой 2,7 метра.

«Подходит под любой вид деятельности», — говорится в объявлении.

Фото: сайт «Авито»