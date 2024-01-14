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В Подмосковье пенсионерка погибла из-за загоревшегося электрического одеяла

В Подмосковье 78-летняя женщина погибла из-за загоревшегося электрического одеяла. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, пенсионерка из Москвы после новогодних праздников переехала жить к подруге в загородный дом в Серпухове. Ночью женщина замерзла и включила электрическое покрывало, чтобы согреться.

Когда она заснула, устройство загорелось. Женщина с подругой проснулись из-за сильного запаха гари. Они попытались потушить огонь, но было уже поздно.

Пенсионерки выбежали на улицу. Однако 78-летняя женщина вернулась назад за вещами. Она взяла несколько теплых вещей и попыталась выбраться из горящего дома, но не смогла. Женщина погибла.

Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 100 квадратов.

Проводится проверка.