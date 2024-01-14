В Москве умер двухлетний ребенок, оставшись дома один
В Москве умер двухлетний ребенок, оставшись дома один. Об этом
Инцидент произошел в жилом доме на улице Генерала Донского в Новой Москве. По словам матери ребенка, она отлучилась из квартиры утром в воскресенье, 14 января.
Как указали в столичной прокуратуре, женщина оставила четырех детей на непродолжительное время одних в квартире.
«Когда она вернулась, то обнаружила двухлетнего сына в ванной комнате без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»