В Челябинске ребенок утонул в бассейне термального курорта

В Челябинске шестилетний ребенок утонул в бассейне термального курорта. Об этом сообщило СУ СК по региону в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 13 января, в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов. Мальчик захлебнулся, когда остался без присмотра матери.

Возбуждено уголовное дело. Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, изъята запись с камер видеонаблюдения.

Кроме того, допрашиваются свидетели, работники заведения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также потребована документация о работе комплекса и лицах, ответственных за безопасное нахождения людей в бассейне.

Проводится проверка.