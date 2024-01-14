«Рязаньэнерго» начал подготовку к работе в условиях непогоды

Специалисты «Рязаньэнерго» начали подготовку к работе в условиях непогоды. Об этом сообщила пресс-служба компании.

14 и 15 января в Рязанской области ожидаются ветер до 18 метров в секунду и метель. В связи с этим в «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовятся 121 бригада, 372 человека, 176 единиц техники.

«Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 72 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт. В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки», — сообщили в компании.

Для населения работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220. По ней можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.