Российские военные поразили склад авиабоеприпасов ВСУ под Днепропетровском

В Минобороны сообщили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.

Российские военные поразили склад авиабоеприпасов ВСУ под Днепропетровском. Об этом сообщили в Минобороны.

По словам ведомства, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

Кроме того, средствами ПВО сбиты 23 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое ДНР, Подкуйчанск, Попасная ЛНР, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области.

Также перехвачены 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».