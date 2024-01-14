Российские военные поразили склад авиабоеприпасов ВСУ под Днепропетровском
В Минобороны сообщили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.
Российские военные поразили склад авиабоеприпасов ВСУ под Днепропетровском. Об этом
По словам ведомства, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.
Кроме того, средствами ПВО сбиты 23 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое ДНР, Подкуйчанск, Попасная ЛНР, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области.
Также перехвачены 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».