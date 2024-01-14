Полиция рассказала о ДТП с участием автобуса в Дягилеве

В нем пострадали дети.

В Дягилеве 14 января автобус столкнулся с тремя легковыми авто. В ГИБДД рассказали подробности аварии.

Примерно в 15:50 на 181-ом километре трассы М-5 «Урал» 41-летний местный житель за рулем Volkswagen Polo столкнулся с «Ладой Веста», за рулем которой был 38-летний рязанец, и маршруткой № 41 под управлением 44-летнего жителя Рязани.

В результате восьмилетний пассажир иномарки получил травмы, ему оказали медпомощь. Шестилетнюю пассажирку отечественного авто госпитализировали.

Ранее были опубликованы кадры с места этого ДТП.