На Урале в ДТП один человек погиб и семеро пострадали

На Урале в ДТП один человек погиб и семеро пострадали. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе «ГИБДД Свердловская область».

Инцидент произошел в субботу, 13 января, в 18:18 18 на 232 км автодороги «Пермь-Екатеринбург».

Предварительно установлено, что 58-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь в направлении Екатеринбурга по правой полосе, при развороте не уступил дорогу грузовику «Вольво», двигавшемуся в попутном направлении по левой полосе дороги. Они столкнулись.

В результате ДТП 61-летний пассажир автобуса погиб на месте происшествия, еще семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медучреждения.

Проводится проверка.

Фото: группа «ГИБДД Свердловская область» во «ВКонтакте»