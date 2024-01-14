На 39-м году жизни скончался актер и каскадер Александр Захаренков

Он снимался с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером.

12 января умер российский актер и каскадер Александр Захаренков в возрасте 38 лет. Об этом сообщили на сайте «Кино-театр.ру».

Захаренко снялся в более чем 20 картинах, среди которых: «Господа офицеры: Спасти императора», «Геймеры», «Котовский», «СОБР» и «Балканский рубеж». Также он сыграл роль в фильме «Тайна печати дракона», где принимали участие Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер.