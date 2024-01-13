Военные из зоны СВО записали видеообращение к Малкову

Они попросили главу региона «вмешаться и пресечь беззаконие» в ситуации с охотничьими угодьями военного охотничьего общества области.

Военные из Рязанской области записали видеообращение к губернатору Павлу Малкову из зоны СВО. Они попросили главу региона «вмешаться и пресечь беззаконие» в ситуации с охотничьими угодьями военного охотничьего общества области. Видео опубликовано в Telegram-канале «Клуб охотников Рязани» в субботу, 13 января.

Рязанцы просят у губернатора не допустить ликвидации общества военных охотников в регионе.

Военные заявили, что представители Центрального совета Военно-охотничьего общества проводят закрытые конференции, в которых участвуют подставные люди. Так они «пытаются захватить охотничьи угодья».