В Рязанской области 14 января ожидается до -18 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 14 января, температура воздуха ночью составит -30, -25 градусов, днем -18, -13 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 14 января, температура воздуха ночью составит -30, -25 градусов, днем -18, -13 градусов. Прогноз опубликован на
Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой снег.
На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.