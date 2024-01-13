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В Красноярске подросток погиб, упав в обрыв при катании на тюбинге
В Красноярске 14-летний подросток погиб, сорвавшись с 15-метровой высоты во время катания на тюбинге. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

В Красноярске 14-летний подросток погиб, сорвавшись с 15-метровой высоты во время катания на тюбинге. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

По данным ведомства, 14-летний подросток и его 13-летний друг пошли кататься на склон на Ульяновском проспекте. При очередном спуске ребенка отнесло в сторону, мальчик упал в обрыв. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи осматривают место трагедии.