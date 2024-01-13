Ушла из жизни Мария Соколова, проработавшая в РГУ 65 лет

В субботу, 13 января, в 97 лет скончалась Мария Филипповна Соколова, которая 46 лет была главным бухгалтером Рязанского государственного университета имени С. Есенина.

В субботу, 13 января, в 97 лет скончалась Мария Филипповна Соколова, которая 46 лет была главным бухгалтером Рязанского государственного университета имени С. Есенина. В целом она проработала в вузе более 65 лет, сообщает «ВидСбоку».

Мария Соколова — Почетный работник высшего профессионального образования. Она родилась в 1926 году в крестьянской семье, юность провела на оборонительных работах. Женщина награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и другими наградами.