Рязанские энергетики напомнили жителям о правилах эксплуатации обогревательных электроприборов зимой

На территории Рязанской области сохраняется аномально холодная погода. В такое время жители начинают использовать для обогрева домов мощные электроприборы.

На территории Рязанской области сохраняется аномально холодная погода. В такое время жители начинают использовать для обогрева домов мощные электроприборы.

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» обращают внимание пользователей на правильную эксплуатацию устройств. Нельзя оставлять без внимания обогревательные приборы, нужно выключать их, уходя из дома. Следует избегать перегрузки электросети и не включать одновременно несколько потребителей энергии. Также опасно оставлять включенными электрообогреватели на ночь, нельзя использовать их для сушки вещей.

Электросеть рассчитана на определенный уровень нагрузки. Его превышение может приводить к снижению уровня напряжения, перебоям в работе электрооборудования. В худшем случае может произойти пожар.

Первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети — нагревание электровилки и розетки.

В период аномальных морозов энергетики убедительно просят жителей не включать в сеть одновременно много мощных приборов. Это может привести к перегрузке сети и повреждению электросетевого оборудования.

Сообщить об отключениях электроэнергии, повреждении электрооборудования, узнать о прогнозах и времени восстановления электроснабжения можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно/бесплатно).