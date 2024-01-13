Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-21°
Вск, 14
-8°
Пнд, 15
-4°
ЦБ USD 88.13 -0.65 13/01
ЦБ EUR 96.75 -0.79 13/01
Нал. USD 89.01 / 90 13/01 08:00
Нал. EUR 94.2 / 91.69 13/01 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
Вчера 15:03
1 108
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
5 962
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
7 902
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
7 794
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиян предупредили об опасности отправки голосовых сообщений
Мошенники начали использовать их и создавать с помощью искусственного интеллекта фейки для вымогательства денег.

Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений. Мошенники начали использовать их и создавать с помощью искусственного интеллекта фейки для вымогательства денег. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, аферисты взламывают чужие соцсети, используют голосовые сообщения и с помощью нейросетей генерируют сообщения с просьбой о помощи. Их впоследствии рассылают родным и знакомым жертвы. Могут использовать иные данные, в том числе паспорта и банковских карт.

«Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый, особенно если он хочет помочь другу, и у него есть такая возможность. Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии», — отметил Закарян.

Полный отказ от голосовых сообщений избыточен, стоит лишь воздержаться от передачи важных сведений, а еще удалять войсы через время, чтобы лишить мошенников потенциального материала для создания фейка.