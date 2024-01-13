Россиян предупредили об опасности отправки голосовых сообщений

Мошенники начали использовать их и создавать с помощью искусственного интеллекта фейки для вымогательства денег.

Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений. Мошенники начали использовать их и создавать с помощью искусственного интеллекта фейки для вымогательства денег. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, аферисты взламывают чужие соцсети, используют голосовые сообщения и с помощью нейросетей генерируют сообщения с просьбой о помощи. Их впоследствии рассылают родным и знакомым жертвы. Могут использовать иные данные, в том числе паспорта и банковских карт.

«Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый, особенно если он хочет помочь другу, и у него есть такая возможность. Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии», — отметил Закарян.

Полный отказ от голосовых сообщений избыточен, стоит лишь воздержаться от передачи важных сведений, а еще удалять войсы через время, чтобы лишить мошенников потенциального материала для создания фейка.