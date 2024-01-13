Покинувшего Россию блогера Александра Шпака объявили в розыск

МВД объявило в розыск уехавшего из России блогера и бодибилдера Александра Шпака по уголовной статье. Об этом сообщается в базе данных ведомства.

МВД объявило в розыск уехавшего из России блогера и бодибилдера Александра Шпака по уголовной статье. Об этом сообщается в базе данных ведомства.

«Александр Шпак, 1.4.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается на сайте ведомства.

Статья не уточняется.

Ранее блогера несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, он уехал за границу после начала СВО.