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Покинувшего Россию блогера Александра Шпака объявили в розыск
МВД объявило в розыск уехавшего из России блогера и бодибилдера Александра Шпака по уголовной статье. Об этом сообщается в базе данных ведомства.

МВД объявило в розыск уехавшего из России блогера и бодибилдера Александра Шпака по уголовной статье. Об этом сообщается в базе данных ведомства.

«Александр Шпак, 1.4.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается на сайте ведомства.

Статья не уточняется.

Ранее блогера несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, он уехал за границу после начала СВО.