Покинувшего Россию блогера Александра Шпака объявили в розыск
МВД объявило в розыск уехавшего из России блогера и бодибилдера Александра Шпака по уголовной статье. Об этом сообщается в базе данных ведомства.
МВД объявило в розыск уехавшего из России блогера и бодибилдера Александра Шпака по уголовной статье. Об этом сообщается в базе данных ведомства.
«Александр Шпак, 1.4.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается на сайте ведомства.
Статья не уточняется.
Ранее блогера несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, он уехал за границу после начала СВО.